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2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

08.08.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belirlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu'nda Almanya, Sırbistan, Fransa, kadınlarda ise yine A Grubu'nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşti.

Erkekler B Grubu'nda Ukrayna, Letonya, Hollanda ve İtalya, C Grubu'nda Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan, D Grubu'nda Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve Çekya yer aldı.

Kadınlar B Grubu'nda ise Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan ve Hollanda mücadele edecek.

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