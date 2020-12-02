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2021 Resmi Tatil Günleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 02.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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2021 Resmi Tatil Günleri

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021 resmi tatil günleri merak ediliyor. Dini bayramlarda kaç gün tatil olacak, milli bayramlar hangi günlere denk gelecek gibi soruların cevapları yazımızda.

Seyahat severler için resmi tatil günleri büyük önem arz ediyor. Çünkü yıllık izinler haricinde tatil yapabilmek bu günlere bağlı. Resmi tatiller Cuma ya da Pazartesi gününe denk gelirse hafta sonu ile birleştirip kısa kaçamaklar yapılabiliyor. Hele bir de dini bayramlar hafta ortasına denk gelip 9 güne birleştirilirse tadından yenmiyor. Bu sayede aile ziyaretleri, yurtdışı seyahatleri, yurtiçi turları planlanabiliyor. Birçok kişi için önem arz eden 2021 resmi tatil günlerini birlikte inceleyelim.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK 2021 - YILBAŞI

İşte yeni yıla güzel girmek için bir sebep. 2021'in ilk günü Cuma gününe denk geliyor. Bu fırsatı Uludağda bir kayak tatiliyle ya da Kapadokya vadilerinde değerlendirebilirsiniz.

23 NİSAN 2021 - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Yeni yıla güzel tatillerle başladıysak, güzel devam edelim. 23 Nisan 2021 tarihi de yine Cuma gününe denk geliyor. İlkbaharda doğa uyanıp yemyeşil bitki örtüsü canlanıyorken ülkenin her köşesi huzuru vadediyor. Benim önerim Antalya/Finike'den güne portakal çiçeği kokularıyla uyanacağınız bir butik otel tatili. Turkuaz Köy [https://www.turkuazkoy.com/konaklama] 23 Nisan için şahane bir seçenek olabilir.

1 MAYIS 2021 - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

2021 resmi tatil günlerine 1 Mayıs işçi bayramıyla devam edelim. Yeni yılın Mayıs ayının ilk günü Cumartesi'ye denk geliyor. Haftasonu bir piknikle sevdiklerimizle vakit geçirebiliriz.

12 MAYIS 2021 - RAMAZAN BAYRAMI

2021 yılında ramazan bayramı 12 Mayıs Çarşamba günü arefe günü ile başlıyor. 13-14-15 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Yani ramazan bayramı tatili için 4 günümüz var. Ailelerimizle bir arada olabiliriz. Tatil seçeneği düşünenler havalar ısınmış ama çok da bunaltmıyorken gezi rotalarını değerlendirebilirler. Benim önerim Batı Antalya bölgesi; Demre özellikle karayla bağlantısı olmayan ve Simena Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Kaleköy.

19 Mayıs 2021 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs hafta ortası Çarşamba gününe denk geliyor. Eğer 2 gün izin alarak birleştirme şansınız varsa tam 5 günlük bir tatil sizi bekliyor demektir. İzin alma durumu yoksa dahi günübirlik bir gezi havamızı değiştirmeye yeter.

19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı

İşte en sevdiğimiz tatil aralığı... :) 2021 Kurban Bayramı 19 Temmuz Pazartesi arefe günü ile başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Haftasonları ile birlikte tam 9 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Cennet ülkemizin Ege kıyıları, birbirinden keyifli otelleri bu 9 günlük tatili değerlendirmeniz için sizi bekliyor olacak.

30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

2021 resmi tatil günleri bakımından yüzümüze gülmeye devam ediyor. 30 Ağustos da Pazartesi gününe denk geldiği için 3 günlük bir kaçamak imkanı sunuyor.

29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2021 Cumhuriyet bayramımız Cuma günü. 29 Ekim'de 1.5 gün resmi tatil olduğu için 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra da tatil. Yarım gün de sizin izin alma şansınız olursa 4 günlük bir sonbahar tatili sizi bekliyor olacak. Bu tatil için rota önerim Yedigöller. Sonbahar renklerini, havasını doyasıya yaşayabilirsiniz.

Gezmeyi sevenlerin en sık duyduğu cümlelerdendir 'nasıl bu kadar çok geziyorsun' sorusu. İşte o sorunun cevabını bu soruda vermeye çalıştım. Yıllık izinler, resmi tatiller, hafta sonları hepsi birleşince azımsanmayacak ölçüde fırsat doğuyor. Yeter ki isteyelim ve bu fırsatları değerlendirebilelim. :)

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