2021 Resmi Tatil Günleri

Seyahat severler için resmi tatil günleri büyük önem arz ediyor. Çünkü yıllık izinler haricinde tatil yapabilmek bu günlere bağlı. Resmi tatiller Cuma ya da Pazartesi gününe denk gelirse hafta sonu ile birleştirip kısa kaçamaklar yapılabiliyor. Hele bir de dini bayramlar hafta ortasına denk gelip 9 güne birleştirilirse tadından yenmiyor. Bu sayede aile ziyaretleri, yurtdışı seyahatleri, yurtiçi turları planlanabiliyor. Birçok kişi için önem arz eden 2021 resmi tatil günlerini birlikte inceleyelim.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK 2021 - YILBAŞI

İşte yeni yıla güzel girmek için bir sebep. 2021'in ilk günü Cuma gününe denk geliyor. Bu fırsatı Uludağda bir kayak tatiliyle ya da Kapadokya vadilerinde değerlendirebilirsiniz.

23 NİSAN 2021 - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Yeni yıla güzel tatillerle başladıysak, güzel devam edelim. 23 Nisan 2021 tarihi de yine Cuma gününe denk geliyor. İlkbaharda doğa uyanıp yemyeşil bitki örtüsü canlanıyorken ülkenin her köşesi huzuru vadediyor. Benim önerim Antalya/Finike'den güne portakal çiçeği kokularıyla uyanacağınız bir butik otel tatili. Turkuaz Köy [https://www.turkuazkoy.com/konaklama] 23 Nisan için şahane bir seçenek olabilir.