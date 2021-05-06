2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor

İSTANBUL (AA) - 2021 serisi LG klimalar, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaştığı ve her zamankinden daha fazla temiz havaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde çok aşamalı filtre sistemi ile daha kaliteli, daha temiz hava sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk aylarından beri tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19, daha fazla hijyen, buna bağlı olarak da daha temiz hava ihtiyacını ortaya çıkardı. Tüketicilerin günden güne artan hava kirliliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu daha temiz iç mekan havası ihtiyacına, salgın nedeniyle evlerde kapalı kaldığımız dönemde ortaya çıkan doğal ferah hava ihtiyacı eklendi.

LG 2021 serisi klimalar, tüketicilere sunduğu daha temiz ve daha ferah havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara serin bir orman havası sunuyor. Çarpıcı tasarımlarıyla tüm mekanlara uyum sağlayan klimalar, LG DualCool, LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool modelleriyle satışa sunuluyor.

Cam panelli zarif tasarımı ile dikkati çeken LG Yeni Sirius ve aynalı paneli ile bulunduğu ortama şıklık katan LG Yeni Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool'un otomatik temizleme özelliği havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. UVNano özelliği fanı, daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.