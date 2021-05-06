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2021 serisi LG klimalar daha temiz hava sunuyor

06.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UV Nano özelliği ile daha temiz ve hijyenik hava sağlayan LG 2021 serisi klimalar Iyonizer özelliğiyle de zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor

İSTANBUL (AA) - 2021 serisi LG klimalar, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaştığı ve her zamankinden daha fazla temiz havaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde çok aşamalı filtre sistemi ile daha kaliteli, daha temiz hava sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk aylarından beri tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19, daha fazla hijyen, buna bağlı olarak da daha temiz hava ihtiyacını ortaya çıkardı. Tüketicilerin günden güne artan hava kirliliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu daha temiz iç mekan havası ihtiyacına, salgın nedeniyle evlerde kapalı kaldığımız dönemde ortaya çıkan doğal ferah hava ihtiyacı eklendi.

LG 2021 serisi klimalar, tüketicilere sunduğu daha temiz ve daha ferah havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara serin bir orman havası sunuyor. Çarpıcı tasarımlarıyla tüm mekanlara uyum sağlayan klimalar, LG DualCool, LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool modelleriyle satışa sunuluyor.

Cam panelli zarif tasarımı ile dikkati çeken LG Yeni Sirius ve aynalı paneli ile bulunduğu ortama şıklık katan LG Yeni Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool'un otomatik temizleme özelliği havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. UVNano özelliği fanı, daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

LG 2021 serisi klimalardan Yeni Sirius ve Yeni Artcool, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebilmesiyle de dikkati çekiyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerini diledikleri serinliğe getirebiliyorlar. ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. Serinin yerleşik WiFi özelliği kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

- Az enerji harcayan çevreci klimalar

LG DualCool, Yeni Sirius ve Yeni Artcool'dan oluşan LG 2021 serisi klimalar, iç mekan hava kalitesini artırmanın yanı sıra enerji tüketimini de azaltıyor. 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü sayesinde son derece hızlı ve verimli bir soğutma sağlayarak enerji tüketimini yüzde 70 azaltan 2021 serisi LG klimalar, yine bu kompresör sayesinde benzerlerine kıyasla çok daha sessiz çalışıyor. Uyku modunda 19 desibele kadar düşen ses seviyesi ile her zamankinden daha sessiz çalışıyor. LG klimalarda bulunan "Hızlı Soğutma" özelliği, hava akışını odanın tüm köşelerine ulaştırarak ortamı her zaman serin ve rahat tutuyor.

Kısa sürede kurulabilmesiyle de avantaj sağlayan LG DualCool, Yeni Sirius ve Yeni Artcool'un en önemli avantajlarından birisi de çevre dostu R32 soğutucu gaz kullanması. R32, R410A'dan yüzde 70 daha düşük olan 675'lük bir GWP'ye sahip ve karşılaştırıldığında aynı performansı elde etmek için yüzde 20 daha az gaz şarjı gerektiriyor. Bu da daha çevreci bir çözüm olarak benimseniyor.

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