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2021 Yılı 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

11.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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2021 Yılı 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırşehir’de, İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 1.

Kırşehir’de, İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 1. toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Toplantı da konuşan Vali Akın, yatırımcı kuruluşlar tarafından şehirde 2020 yılında 270 projenin programlarda yer aldığını söyledi.
270 projenin toplam parasal değerinin 3 milyar 16 milyon 781 bin lira olduğunu belirten Vali Akın, “Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 372 milyon lira harcanmıştır. 2020 yılında bu projelere 495 milyon 940 bin lira ödenek ayrılmıştır. Programda yer alan 270 projeden 201’i tamamlanmış, 51 proje ise devam etmektedir" dedi.
Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

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