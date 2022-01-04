2021 yılına damga vurdu! Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine nal toplattı

Süper Lig ve Avrupa'da kötü günlerden geçen Fenerbahçe, 2021 yılında sosyal medyaya damga vurdu. Sarı-lacivertliler, Twitter'da aldığı 126 milyon etkileşimle ilk 3 takım arasına adını yazdırdı.

İLK 10'DA 3 TÜRK TAKIMI YER ALDI

Akşam'da yer alan habere göre, Twitter'da en fazla etkileşim alan kulüpler Barcelona ve Manchester United olurken, Fenerbahçe dev kulüplerin ardından 3. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertlilerin Chelsea ve Real Madrid'i geride bıraktığı sıralamada Galatasaray 6, Beşiktaş ise 9. oldu.

Sıralama şöyle: