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  4. 2021 yılına damga vurdu! Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine nal toplattı

2021 yılına damga vurdu! Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine nal toplattı

04.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının Twitter etkileşimlerinde dünyanın en popüler 10 takımı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ilk 3'e girerek Avrupa'nın dev kulüpleri Chelsea ve Real Madrid'i geride bıraktı. Öte yandan sıralamada Galatasaray 6, Beşiktaş ise 9. oldu.

2021 yılına damga vurdu! Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine nal toplattı

Süper Lig ve Avrupa'da kötü günlerden geçen Fenerbahçe, 2021 yılında sosyal medyaya damga vurdu. Sarı-lacivertliler, Twitter'da aldığı 126 milyon etkileşimle ilk 3 takım arasına adını yazdırdı.

İLK 10'DA 3 TÜRK TAKIMI YER ALDI

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Akşam'da yer alan habere göre, Twitter'da en fazla etkileşim alan kulüpler Barcelona ve Manchester United olurken, Fenerbahçe dev kulüplerin ardından 3. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertlilerin Chelsea ve Real Madrid'i geride bıraktığı sıralamada Galatasaray 6, Beşiktaş ise 9. oldu.

Sıralama şöyle:

  • Barcelona-164 milyon
  • Manchester United-138 milyon
  • Fenerbahçe-126 milyon
  • Galatasaray-91 milyon
  • Beşiktaş-56 milyon
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