YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi

2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi

19.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, VKS yöntemiyle gerçekleştirilen ve 81 ili kapsayan ’’Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi’’ne katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl Valisiyle video konferans yöntemiyle, "Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, VKS yöntemiyle gerçekleştirilen ve 81 ili kapsayan ’’Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi’’ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl Valisiyle video konferans yöntemiyle, "Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Bakan Soylu, afet riskinin ülkenin her yanına eşit oranda dağıldığını, afet anı müdahale ve kurtarma, afet sonrası barınma ve yerleşim gibi konularda ciddi bir kapasite ürettiklerini ifade etti.
Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ’’Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi’’ne katıldığı, 2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildiğini, bu kapsamda yıl boyunca Türkiye genelinde 369 faaliyet planladığını dile getirdi.

2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
190120211830200120210830nobetci
Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
190120211830200120210830nobetci
Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
190120211830200120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

Bilecik’te tüm köy ve bağlantı yolları ulaşıma açıldı

Bilecik’te tüm köy ve bağlantı yolları ulaşıma açıldı

Harmanköy Köyü yolunun 3 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı

Harmanköy Köyü yolunun 3 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı

Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları mamasız ve susuz bırakılmıyor

Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları mamasız ve susuz bırakılmıyor

Rektör Beydemir’den kentteki basın mensuplarına ziyaret

Rektör Beydemir’den kentteki basın mensuplarına ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı atanan Serkan Yıldırım görevi teslim adlı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı atanan Serkan Yıldırım görevi teslim adlı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.