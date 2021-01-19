2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, VKS yöntemiyle gerçekleştirilen ve 81 ili kapsayan ’’Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi’’ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl Valisiyle video konferans yöntemiyle, "Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Bakan Soylu, afet riskinin ülkenin her yanına eşit oranda dağıldığını, afet anı müdahale ve kurtarma, afet sonrası barınma ve yerleşim gibi konularda ciddi bir kapasite ürettiklerini ifade etti.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ’’Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi’’ne katıldığı, 2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan edildiğini, bu kapsamda yıl boyunca Türkiye genelinde 369 faaliyet planladığını dile getirdi.



