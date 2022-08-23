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2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak

23.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Yarın başlayacak ön başvurular, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek.

Bunun dışında herhangi bir yöntemle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, ön başvuru kılavuzuna "https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-adalet-bakanligi-arabuluculuk-sinav-ilani15082022105951" adresinden ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı

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