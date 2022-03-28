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2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? Oscar ödülü kazananlar kimler?

28.03.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3 yıl ara sonrası tekrar seyircili olarak gerçekleşen törenin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? Oscar ödülü kazananlar kimler? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? Oscar ödülü kazananlar kimler?

2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Hollywood and Highland’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törene ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki2022 Akademi Ödülleri kazananları açıklandı mı? Oscar ödülü kazananlar kimler? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 AKADEMİ ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

  1. Oscar Ödülleri kazananları belli oldu. Ödül töreni, Hollywood and Highland’daki Dolby Tiyatrosu’nda yapıldı.

OSCAR ÖDÜLÜ KAZANANLAR KİMLER?

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (“West Side Story”)

En İyi Ses: Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill ve Ron Bartlett

En İyi Görüntü Yönetmeni (Sinematografi): “Dune,” Greig Fraser

En İyi Kısa Belgesel: The Queen of Basketball

En İyi Görsel Efekt: “Dune”

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: “The Eyes of Tammy Faye”

En İyi Kısa Film: The Long Goodbye

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: “Dune”

En İyi Kurgu: Dune (Joe Walker)

En İyi Müzik: Dune – Hans Zimmer

En İyi Animasyon Filmi: Encanto

En İyi Kısa Animasyon: The Windshield Wiper

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (“CODA”)

En İyi Uluslararası Film: “Drive My Car” (Japan)

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Will Smith
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