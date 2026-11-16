MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeni James Bond belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson üstlenecek

Sinema dünyasının merakla beklediği yeni James Bond belli oldu. Amazon MGM Studios tarafından yapılan açıklamayla Robert Pattinson'ın 007 karakterine hayat vereceği açıklandı.

Yeni James Bond belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson üstlenecek
Sariye Nur Dönmez

Bir dönem Stephenie Meyer'in 2005 yılında kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmi Twilight’ta canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Robert Pattinson adını efsaneler arasına yazdıran James Bond’un yeni 007’si olacak.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

Bond filmiyle ilgili yapılan duyurunun ardından 40 yaşındaki Pattinson da açıklama yaptı.

Yeni James Bond belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson üstlenecek 1

İngiliz aktör açıklamasında; James Bond sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri ve 007 rolünü üstlenmek hayatımın en büyük onuru” ifadelerine yer verdi.

PROJE İÇİN BAŞKA İSİMLERDE ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

Bond rolü için sosyal medyada yapılan anketlerde daha önce başarılı projelerde yer alan başka aktörlerde ön plana çıkmıştı.

Rol için öne çıkan isimler arasında Jack Lowden, Callum Turner,Nicholas Hoult Josh O'Connor da bulunuyordu

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. kez evlendi! Eski eş o yoruma tepkisiz kalmadı3. kez evlendi! Eski eş o yoruma tepkisiz kalmadı
"İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına patladı"İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına patladı

Anahtar Kelimeler:
Robert Pattinson james bond
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bülent Arınç, 'Ben talibim' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o görevi istedi

Bülent Arınç, 'Ben talibim' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o görevi istedi

Eve tamirata gelen usta banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştirdi

Eve tamirata gelen usta banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştirdi

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.