Yeni James Bond belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson üstlenecek

Bir dönem Stephenie Meyer'in 2005 yılında kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmi Twilight’ta canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Robert Pattinson adını efsaneler arasına yazdıran James Bond’un yeni 007’si olacak.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

Bond filmiyle ilgili yapılan duyurunun ardından 40 yaşındaki Pattinson da açıklama yaptı.

İngiliz aktör açıklamasında; James Bond sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri ve 007 rolünü üstlenmek hayatımın en büyük onuru” ifadelerine yer verdi.

PROJE İÇİN BAŞKA İSİMLERDE ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

Bond rolü için sosyal medyada yapılan anketlerde daha önce başarılı projelerde yer alan başka aktörlerde ön plana çıkmıştı.

Rol için öne çıkan isimler arasında Jack Lowden, Callum Turner,Nicholas Hoult Josh O'Connor da bulunuyordu