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2022-ALES/3 başvuruları başladı

30.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Kasım 2022'de uygulanacak sınava başvurular, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2022-ALES kılavuzunda yer aldığı belirtildi.

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