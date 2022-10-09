İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı Özbekistan üçüncü tamamladı.

Nef Stadı'nda yapılan üçüncülük maçında yarı finalde Türkiye'ye yenilen Özbekistan ile Angola'ya elenen Haiti karşılaştı.

Müsabakanın 6. dakikasında Haiti, Redondo El Principe Richard'ın golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. Özbekistan ise rakibine 14. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 17. dakikada Aziz Abdurakhmanov'un golleriyle karşılık verdi ve 2-1 öne geçti. Haiti, 19. dakikada Saviola Charles'in kaydettiği golle skora denge getirirken devre arasına 2-2 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda uzun süre beraberlik bozulmazken Özbekistan, 48 ve 50. dakikalarda Aziz Abdurakhmanov'un kaydettiği gollerle maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Özbekistan, dünya üçüncüsü olurken, Haiti dördüncülükte kaldı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Özbek futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yenilgiye üzülen Haiti'nin savunma oyuncusu Alain Israel'in uzun süre yerde kalarak ağlaması dikkati çekti. Takım arkadaşları Israel'i teselli etmekte zorlandı.



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