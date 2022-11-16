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2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FİFA Dünya Kupası grup maçları!

16.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı bu sene Katar'da gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesi sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası grup maçları ve yayın bilgisi ayrıntıları için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FİFA Dünya Kupası grup maçları!

2022 Dünya Kupası için heyecan dorukta. 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılırken FIFA, elde edeceği gelir ve dağıtacağı paraya ilişkin açıklamada bulundu. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. İşte FIFA'dan yapılan açıklama ve 2022 Dünya Kupası ile ilgili merak edilenler...

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2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

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2022 FIFA DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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2022 DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin 4 milyar 666 milyon dolar yani 86 milyar 822 milyon 528 bin liraya yakın gelir elde edileceğini ön görüyor.

Bahsi geçen gelirlerin büyük bir kısmını ise televizyon yayın hakları oluşturuyor. Rakam 2 milyar 460 milyon dolar, yani güncel kurla 45 milyar 774 bin TL.

Öte yandan pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon dolar olacak.

FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktarın da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL) olması bekleniyor.

Öte yandan dev organizasyonda yer alan 32 takıma da 1 milyon 500 bin dolar ayak bastı parası ödenecek.

Toplamda dağıtılacak ödül ise 440 milyon dolar.

2022 DÜNYA KUPASI'NI KAZNAAN TAKIM 42 MİLYON DOLAR'IN SAHİBİ OLACAK

Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak.

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