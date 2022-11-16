2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri

2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken TRT1 frekans bilgileri sporseverler tarafından merak konusu oldu. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. Maçlar TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek. İşte TRT1 frekans bilgileri...
2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.
2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
Türksat 4A UYDUSU (42°E)
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Frekans: 11958
SR: 27500
FC: 5-6
TÜRKSAT 3A UYDUSU
Kapsama: Türkiye - Orta Asya
Frekans: 11096
SR: 30000
FC: 5/6
TÜRKSAT 2A UYDUSU:
Kapsama: Türkiye-Avrupa
Frekans: 11919
SR: 24444
FC: 3/4
TÜRKSAT 3A UYDUSU:
Kapsama: Türkiye-Avrupa
Frekans: 11054
SR: 30000
FC: 3/4