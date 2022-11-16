2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri

2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken TRT1 frekans bilgileri sporseverler tarafından merak konusu oldu. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. Maçlar TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek. İşte TRT1 frekans bilgileri...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A UYDUSU (42°E)

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans: 11958

SR: 27500

FC: 5-6

TÜRKSAT 3A UYDUSU

Kapsama: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096

SR: 30000

FC: 5/6

TÜRKSAT 2A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11919

SR: 24444

FC: 3/4

TÜRKSAT 3A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11054

SR: 30000

FC: 3/4

