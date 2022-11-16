SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri

2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri

16.11.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nın nerede yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu sene Katar'da gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesi TRT1 frekans bilgileri arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. İşte FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri ile ilgili merak edilenler...

2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 frekans bilgileri

2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken TRT1 frekans bilgileri sporseverler tarafından merak konusu oldu. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. Maçlar TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek. İşte TRT1 frekans bilgileri...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

f4

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A UYDUSU (42°E)

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans: 11958

SR: 27500

FC: 5-6

TÜRKSAT 3A UYDUSU

Kapsama: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096

SR: 30000

FC: 5/6

TÜRKSAT 2A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11919

SR: 24444

FC: 3/4

TÜRKSAT 3A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11054

SR: 30000

FC: 3/4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini etekle gezince, halk kameralarına sarıldı!İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini etekle gezince, halk kameralarına sarıldı!
'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...
'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den olay sözler...'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den olay sözler...
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası dünya kupası 2022

En Çok Okunan Haberler

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

İlginizi Çekebilir

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.