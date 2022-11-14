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2022 Dünya Kupası öncesi şok! Ayağı kırıldı, kadrodan çıkarıldı

14.11.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Spezia'da forma giyen Bartlomiej Dragowski'nin Verona maçında ayağı kırıldı. Polonyalı kaleci 2022 Dünya Kupası'na katılamayacak. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası öncesi şok! Ayağı kırıldı, kadrodan çıkarıldı

Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Polonya Milli Takımı'na üzücü haber geldi. Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'nin Verona maçında ayağı kırıldı. 25 yaşındaki kaleci turnuvada yer alamayacağı duyuruldu.

SEZONU KAPATTI!

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İtalya Serie A takımlarından Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'nin Verona maçında sağ ayak bileği kırıldı. Bir pozisyonda kendisiyle karşı karşıya kalan Veronalı Kevin Lasanga'nın önündeki topa vurmak isteyen kaleci acı içinde yerde kaldı. Deneyimli file bekçisinin ayağının kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Bartlomiej Dragowski, Polonya milli takımı kadrosundan da çıkarıldı.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

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Polonya'nın Katar'da düzenlenecek organizasyon için açıkladığı kadroda yer alan Dragowski, Juventus'tan Wojciech Szczesny ve Bologna'dan Lukasz Skorupski ile birlikte kadroya davet edilmişti.

Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye çalıştılar.


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