Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'den Osimhen için resmi açıklama!

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Wilfried Singo, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, futbolcuların tedavi süreçlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtirken, oyuncuların sahalara dönüşleri konusunda kesin tarihler vermekten kaçındı.

OSIMHEN SÖZLERİ

Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu belirten Yener İnce, Nijeryalı golcünün tedavisinde olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Kas grubunda oluşan ciddi kanama nedeniyle farklı bir yöntem uygulandığını aktaran İnce, hematomun boşaltılmasıyla oyuncunun rahatladığını söyledi.

"Osimhen'in tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi kanaması oldu. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metot ile hematomu boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense, yaptığımız test sonuçlarına göre ilerlememiz lazım. Evet, ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız."

İnce, Osimhen'in Galatasaray'a geldikten sonra bazı antrenmanlarda yer almamasının da sakatlığıyla ilgili olmadığını açıkladı. Tecrübeli doktor, oyuncunun takıma katıldığı dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve bu nedenle iki gün farklı bir çalışma programı uyguladığını belirtti.

"Osimhen geldi, idmana çıkmadı diye spekülasyon olmuştu; buraya geldiğinde üst solunum yolu enfeksiyonu vardı iki gün, o yüzden daha farklı metotla çalıştı, takım idmanına sokmayıp ayrı çalıştırmıştık. O da spekülasyon konusu oldu."

SİNGO İÇİN KRONİK SAKATLIK İDDİASINA YANIT

Wilfried Singo hakkında gündeme gelen kronik sakatlık iddialarına da değinen Yener İnce, oyuncunun Galatasaray'a transfer edildiği sırada herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurguladı.

"Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var; oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok, kronik sakatlığı yok! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor."

Singo'nun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlandığını belirten İnce, iki problemin birbirinden bağımsız olduğunu söyledi. Oyuncunun son sakatlığının darbe sonrası meydana geldiğini aktaran İnce, yapılan MR incelemesinde sağ arka adalede geniş bir kanama tespit edildiğini ve tedaviye başlandığını ifade etti.

"Singo'nun kronik sakatlığı yok. Geçen sene, sol arka adalesinde çok ciddi sakatlık oldu, bu sene sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi, oyuncu bir darbe aldığını söyledi, biz MR yaptık, oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük, tedavisine başladık."

İnce, Singo'nun kaçırdığı maçların farkında olduklarını ancak yaşadığı sakatlıkların kronik bir probleme işaret etmediğini belirterek, oyuncu hakkında oluşturulan algının doğru olmadığını savundu.

"Singo ile ilgili milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama orada köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneyle ilgili ilgisi olmayan sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum."

SALLAI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Roland Sallai'nin tedavisinde de herhangi bir problem yaşanmadığını açıklayan Yener İnce, Macar futbolcunun antrenmanların belirli bölümlerinde takımla birlikte çalışmaya başladığını söyledi.

"Roland Sallai gayet iyi gitti, tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Singo, Sallai ve Osimhen'de testlerin sonucuna göre karar vereceğiz, tedavileri çok iyi gidiyor. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok."

LEMINA'NIN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mario Lemina'nın ise tedavisinin tamamlandığı bildirildi. Dizindeki ağrı nedeniyle tedavi gören Gabonlu futbolcunun herhangi bir sorununun kalmadığını belirten İnce, Lemina'nın takım antrenmanlarına katılabileceğini açıkladı.

"Lemina'nın tedavisi tamamlandı. İyi durumda. Dizinde ağrısı olmuştu ancak şu an bir sorun yok. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok."

Yener İnce ayrıca Osimhen, Singo ve Sallai'nin dönüşleri konusunda kesin süre vermek yerine yapılacak testlerin sonuçlarına göre hareket edeceklerini belirtti. Galatasaray sağlık ekibi, oyuncuların yeniden sakatlanma riskini göz önünde bulundurarak tedavi ve dönüş süreçlerini kontrollü şekilde sürdürüyor.