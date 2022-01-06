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  4. 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

06.01.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı yarışmanın birincisi Darya Kamil sosyal medyada tartışma yarattı. Kerküklü sporcu ve spor hekimi amil, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Darya Kamil, "Bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok" dedi.

2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

Irak’ta düzenlenen ve 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında, sporcu ve hekim Darya Kamil birinci oldu.

Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.
Kamil'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Darya Kamil'i beğenmeyenler, ‘Peki bundan kainatın haberi var mı?’, ‘Belki de iç güzelliğine bakmışlardır’, ‘Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı?’ ve ‘Kainatın dengesi bozuldu’ şeklinde yorumlarda bulundu.
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"UMURUMDA DEĞİL"

Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'e konuşan Darya Kamil, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kamil, "Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. 'Torpil' iması yapanlara sadece gülüyorum" dedi.
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"KISKANÇLIK YAPMANIN ANLAMI YOK"

Sözlerini sürdüren Kamil, "Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora başlaması için elinden geleni yaptığını da söyledi. Kamil "Arap dünyasındaki gençlere iyi örnek olmak istiyorum. Gençlerin uyuşturucu ve alkolden uzak durması için çabalıyorum. Benim en büyük hayallerim arasında spor alanında iz bırakabilmek, yoksullara ve yetimlere yardım etmek yer alıyor."
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