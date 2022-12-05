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2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? Geri sayım başladı!

05.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Katar'da düzenlenen dev organizasyonda büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Son 16 turunun ardından çeyrek finale hazırlanan milli takımlar Dünya kupası mücadelesini muhteşem bir kapanışla bitirecek. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? Geri sayım başladı!

Dünya Kupası finali ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak konusu oldu. 9 Aralık çeyrek final maçları, Cuma günü başlayacak. sonrasında yarı final heyecanı yaşanacak. Finalin adı bu maçlar sonucunda belli olacak. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte TRT 1'de canlı olarak ekrana gelen 2022 FIFA Dünya Kupası ile işlgili merak edilenler...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları 6 Aralık'ta bitecek. 9-10 Aralık'ta Çeyrek final, 13-14 Aralık'ta yarı final maçları oynanacak.

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası final maçı Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak ve şampiyon belli olacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA BELLİ OLAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arjantin – Hollanda

Fransa – İngiltere

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