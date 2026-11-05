Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu.

JORGE JESUS'LA KRİZ YAŞAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı. O paylaşımda Ronaldo, "Portekiz her zaman içimde olacak" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terketmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.

GÖZ KAMAŞTIRICI KARİYER

Portekiz'in süperstarı, milli formayla çıktığı 234 maçta, 146 gol kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştı.