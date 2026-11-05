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Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığını açıkladı

Son dakika... Futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo 41 yaşında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Ronaldo'nun son dönemde Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'la yaşadığı kriz, ayrılıkta önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığını açıkladı
Doğukan Akbayır

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu.

Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığını açıkladı 1

JORGE JESUS'LA KRİZ YAŞAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı. O paylaşımda Ronaldo, "Portekiz her zaman içimde olacak" ifadelerini kullandı.

Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığını açıkladı 2

41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terketmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.

GÖZ KAMAŞTIRICI KARİYER

Portekiz'in süperstarı, milli formayla çıktığı 234 maçta, 146 gol kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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