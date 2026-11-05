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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe ile yollarını 27 Ekim'de ayıran teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oluyor. Deneyimli teknik adama İran'dan talip çıktığı, görüşmelerin de başladığı iddia edildi.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı
Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen ve 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası 27'de Ekim'de yolların ayrıldığı teknik direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

Nefes'te yer alan habere göre; 65 yaşındaki deneyimli teknik adama, İran Süper Lig ekiplerinden Tractor FC, resmi teklifte bulundu.

İSMAİL KARTAL SICAK BAKIYOR

Daha önce ülkede Persepolis’i de çalıştıran Kartal'ın İran'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

İsmail Kartal ın yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı 1

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tractor yönetimi ve İsmail Kartal arasında resmi görüşmeler başlarken, deneyimli hocanın kısa süre içinde İran’a giderek takımın başına geçmesi bekleniyor.

Tractor Sazi, 10 haftası geride kalan İran Ligi'nde aldığı 6 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

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İsmail Kartal
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