İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen ve 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası 27'de Ekim'de yolların ayrıldığı teknik direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.
Nefes'te yer alan habere göre; 65 yaşındaki deneyimli teknik adama, İran Süper Lig ekiplerinden Tractor FC, resmi teklifte bulundu.
Daha önce ülkede Persepolis’i de çalıştıran Kartal'ın İran'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Tractor yönetimi ve İsmail Kartal arasında resmi görüşmeler başlarken, deneyimli hocanın kısa süre içinde İran’a giderek takımın başına geçmesi bekleniyor.
Tractor Sazi, 10 haftası geride kalan İran Ligi'nde aldığı 6 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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