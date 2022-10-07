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2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı

07.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularının başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sınav başvurularının 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.

Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.

2022-KPSS DHBT sınavının 27 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.

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