2022 KPSS lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM'den KPSS tercih kılavuzu açıklaması bekleniyor!

KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar 21 Ekim itibarıyle sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ni girerek ÖSYM'nin AİS ekranından öğrendi. Şimdi sırada tercih süreci var. "KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu internette araştırılıyor. KPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanması ile birlikte ayrıntılar belli olacak.

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 21 Ekim'de adayların erişimine açıldı. Fakat şu an için KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih konusunda açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar yayınlanacak KPSS tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek.

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının ayrıntıları, genel bilgiler, temel ilke ve kurallar bulunacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde henüz yayımlanmadı.

KPSS tercih kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihe yönelik bir açıklama geldiğinde haberimizde ayrıntılara yer verilecektir.

KPSS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirilmektedir.

Tercih işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaptıktan sonra güncel başvuru tarihleri içerisinde tercih listesi oluşturabilirler.

Adaylar diledikleri takdirde KPSS tercihinin son gününe kadar listede güncelleme yapabilmektedirler.

