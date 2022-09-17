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2022 KPSS ne zaman? Ertelenen KPSS ne zaman ve saat kaçta? İşte KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı tarihleri

17.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertelenen KPSS sınavının tarih ve saati merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS başvuruları sona ermişti. Sınava katılacak adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki 2022 KPSS ne zaman? Ertelenen KPSS ne zaman ve saat kaçta? İşte KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı tarihleri...

2022 KPSS ne zaman? Ertelenen KPSS ne zaman ve saat kaçta? İşte KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı tarihleri

2022 KPSS sınavının tarih ve saati merak ediliyor. Başvurular 1 Eylül tarihinde başlamış ve sonrasında sona ermişti. Şimdi ise sınavın ne zaman yapılacağı milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. Peki ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen kişiler söz konusu tarihte, giriş belgeleri ile beraber sınava gireceği kurumda bulunmak mecburiyetinde olacak. Sınavın saati de sorgulanan konular arasında bulunuyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınavda salonlara alımın saat 10.00'da durdurulacağı bilinmekte.

2022 KPSS SINAVI GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ TARİHLERİ LİSTESİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Oturumu tarihi: 18 Eylül 2022 saat 10.15
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15

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