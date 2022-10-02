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2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

02.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.

Sınav, saat 16.45'te sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM 2022 kpss

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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