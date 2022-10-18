2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ön lisans ve lisans sonuç tarihi hani gün? ÖSYM'den KPSS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

KPSS sonuçları tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere Eylül'de yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası Ekim ayının ilk haftasında Pazar günü ÖABT oturumu gerçekleştirildi. Bahsi geçen oturumların tamamlanması sonrası adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS lisans sonucu ÖSYM sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

