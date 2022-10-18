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  4. 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ön lisans ve lisans sonuç tarihi hani gün? ÖSYM'den KPSS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ön lisans ve lisans sonuç tarihi hani gün? ÖSYM'den KPSS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

18.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları tarihi, iptal edilen oturumlara yeniden giren adalar tarafından merak konusu oldu. Eylül ve Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen oturumları sonrası gözler ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans ve ön lisans oturumlarına ilişkin yayımladığı sonuç takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lisans sonucu ÖSYM sorgulama ekranı...

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ön lisans ve lisans sonuç tarihi hani gün? ÖSYM'den KPSS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

KPSS sonuçları tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere Eylül'de yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası Ekim ayının ilk haftasında Pazar günü ÖABT oturumu gerçekleştirildi. Bahsi geçen oturumların tamamlanması sonrası adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS lisans sonucu ÖSYM sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

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2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss lisans
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