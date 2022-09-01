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2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

01.09.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde start aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde 52 sporcu mücadele ediyor.

Serbest Dalış Deniz (Açıksu) Outdoor yarışmaları, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye girecek sporcular Dünya Kupası'nda yarışma hakkı elde edecek.

Yarışlar 4 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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