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2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı

01.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı

Milli sporcu Rüstem Derin, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda sabit ağırlık mono palet disiplininde 88 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde ilk gün yarışları tamamlandı.

Sabit ağırlık mono palet disiplininde 88 metreye inen milli sporcu Rüstem Derin, yeni ulusal rekorun sahibi oldu.

Türkiye rekoru kırmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Başarılı sporcu Derin, paletsiz ip destekli branşta 91 metre, sabit ağırlık çift paletli branşta da 85 metreyle Türkiye rekorlarının sahibi.

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antalya kaş dalış

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