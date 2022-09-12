2022 Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği ön eleme sınavı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bitkisel Ürün Sigortası branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ön eleme sınavı, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından, 3 Aralık tarihinde, Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular, 12 Eylül itibarıyla başlayarak 4 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını www.segem.org.tr adresi üzerinde yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, 9 Ocak - 21 Ocak 2023 tarihleri arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. iş birliğinde gerçekleştirilecek olan temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Adaylar ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak üzere www.segem.org.tr adresini ziyaret edebiliyor.

