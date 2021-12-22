2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da yapılacak etkinlikler ele alındı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa, tüm kent dinamikleriyle birlikte yeni yılda yapılacak etkinlik ve gösterilere hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen ve Bursa'nın tarihi kimliğini yansıtması amacıyla izlenecek yol haritasının belirlendiği toplantıda, Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da 2022 yılında yapılacak etkinlikler için istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'da yapılacak etkinlik takviminin görüşüldüğünü aktaran Canbolat, "Ayrıca önümüzdeki yıl, Türk Dünyası Göçebe Oyunları Bursa'da oynanacak. Yine Bursa, UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi. 2022 yılında kentimizi dünyaya ve Türk dünyasına tanıtıcı faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının bütün Bursa'da heyecan oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu heyecanı dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışıyoruz. Bugün de başta büyükşehir meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olmak üzere belediye başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme amaçlı bir araya geldik. Ocak sonu itibariyle inşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm Türk dünyası kültür bakanlarının katılımıyla Bursa'da yapılacak toplantıda, gerekli lansman çalışması kamuoyuyla paylaşılacak. Bursa hepimizin ortak değeri, Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Dolayısıyla bu değere hep beraber sahip çıkmak adına bugün önemliydi."

TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu da 10 yıldır sürdürülen Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasındaki deneyimleriyle süreç boyunca her zaman Bursa'nın yanında olacaklarını vurguladı.

Toplantıya, akademisyenler ve süreçle ilgili kamu-özel sektör temsilcileri de katıldı.​​​​​​​

