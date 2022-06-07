"2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" 9 Haziran'da başlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, "2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda geçen yıl ilki düzenlenen "Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği büyük ilgi gördü.

UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin mistik ortamında gerçekleştirilen gökyüzü gözlem etkinliğine bu yıl da katılım için rekor başvuru yapıldı.

9 Haziran'da başlayacak, Türkiye'nin dört bir yanından 1000'i aşkın gök bilim meraklısının bir araya gelmesi beklenen etkinlikte profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Katılımcılar dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

Etkinliğin gerçekleştirileceği Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı'nın gök bilimi açısından özel bir önemi bulunuyor.

Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son tapınağı olan ve tarihte önemli astronomlara ev sahipliği yapan Mithras Tapınağı dünyada gökyüzünün izlenebildiği en iyi yerler arasında gösteriliyor.

Etkinlik, tarihi Zerzevan Kalesi'nde 12 Haziran'a kadar sürecek.

Etkinliğin açılışının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılmasının beklendiği belirtildi.

