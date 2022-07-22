2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

İSTANBUL (AA) - Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.
2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz