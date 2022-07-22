YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

22.07.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

İSTANBUL (AA) - Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.

2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahbap Derneği üyeleri 38 şehirde ''Kirletme, Temizle'' etkinliği başlattıAhbap Derneği üyeleri 38 şehirde ''Kirletme, Temizle'' etkinliği başlattı
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Lale Eczanesi
Atasehir
Çakır Eczanesi
Atasehir
Tuba Arabacıoğlu Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.