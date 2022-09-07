2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI! Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı? 7 Eylül Çarşamba günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yazılı açıklama yapılacak. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerine yerleşemeyen kişiler YKS ek tercih kılavuzu ile 7 Eylül - 13 Eylül 2022 arasında ÖSYM ais ekranından tercihlerini iletecek. Peki, Peki, Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapıyor. YKS ek tercih süreci başladı.

