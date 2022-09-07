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2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI! Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

07.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapıyor. YKS ek tercih süreci başladı. Peki, Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI! Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı? 7 Eylül Çarşamba günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yazılı açıklama yapılacak. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerine yerleşemeyen kişiler YKS ek tercih kılavuzu ile 7 Eylül - 13 Eylül 2022 arasında ÖSYM ais ekranından tercihlerini iletecek. Peki, Peki, Kimler ek tercih yapamayacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapıyor. YKS ek tercih süreci başladı.

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