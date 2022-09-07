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  4. 2022 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI! YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

2022 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI! YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

07.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 YKS ek tercih ne zaman, başladı mı? YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

2022 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI! YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklamasının detayları merak edildi. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "YKS ek tercih süreci başladı mı?", "Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?", "YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

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2022 YKS EK TERCİH BAŞLADI MI?

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 7 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da başladı.

YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN 2022?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23958/2022-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html

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2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.

osym

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

YKS

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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