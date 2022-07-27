2022 YKS üniversite tercihleri başladı! YKS'de kaç tercih hakkı var? 2022 YKS üniversite tercih kılavuzu!

Üniversite hayali kuran adaylar, YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapıyor. Bir süre önce ÖSYM, tercih süreci hakkında bilgileri öğrencilerle paylaşmıştı. Peki 2022 YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS tercih tarihleri ve süreç hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.





