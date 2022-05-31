2022'de en çok kasko yaptırılan araç modelleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Enuygunsigorta.com'un kasko yaptıran sigortalılarının satın alma verilerine göre, en çok kasko yaptırılan araç markası listesinin zirvesinde yüzde 13 ile Volkswagen bulunuyor.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik sigorta tekliflerini farklı sigorta şirketlerinden hazırlayarak karşılaştırma olanağı sunan Enuygunsigorta.com'un kasko yaptıran sigortalılarının satın alma verilerine göre, yüzde 43 ile İstanbul, en çok kasko yaptırılan şehir oldu.

İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor. Araç markaları incelendiğinde ise en çok kasko yaptırılan araç markası listesinin zirvesinde yüzde 13 ile Volkswagen bulunuyor.

Enuygunsigorta.com, çağrı merkezi ve online kanal aracılığıyla kasko yaptıran sigortalılarının satın alma verilerini inceledi. Verilere göre en çok kasko yaptırılan araç markalarında Volkswagen, Renault, Fiat, Opel ve Toyota markaları ilk 5'i oluşturuyor. En çok kasko yaptırılan Volkswagen modelleri yüzde 27 ile Polo ve yüzde 23 ile Golf model araçlar olurken, Renault marka araçlarda ise Clio modeli yüzde 45 ile ilk sırada yer alıyor. Clio modelini yüzde 26 ile Megane model araçlar takip ediyor.

Enuygun Sigorta'nın verilerinde aracı için kasko yaptıran kullanıcıların hangi şehirlerde yaşadığı incelendiğinde en çok kasko poliçesi yaptırılan şehrin yüzde 43 ile İstanbul olduğu görülüyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip ediyor.

Kasko yaptırılan araçların yüzde 40'ını 2016, 2017 ve 2018 model araçlar oluşturuyor. 10 yaş üzeri araçların kaskolanma oranı ise yüzde 1'i aşmıyor.

Verilere göre kasko yaptıran sürücülerin yaş aralıkları incelendiğinde 31-35 yaş arasındaki sürücülerin yüzde 29 ile ilk sırada olduğu görülüyor.

- "Ödenecek prim pek çok değişken baz alınarak hesaplanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygunsigorta.com Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, kasko sigortası için ödenecek primlerin aracın özellikleri ve araç sahibinin geçmiş hasarları başta olmak üzere pek çok değişken baz alınarak hesaplandığını belirtti.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kasko primleri temelde artan araç bedelleri ve hasar maliyetleri sebebi ile geçen yıla göre ciddi oranlarda artmış olsa da artan araç bedelleri nedeniyle pek çok araç sahibi araçlarını güvence altına almak konusunda geçen yıla göre daha istekli durumda. Bir aracın markası, modeli, donanımı, yaşı gibi etkenler aracın bedeline etki ederken, aracın kaskosunun primi, aracın bedeli haricinde sürücünün geçmiş hasarları gibi daha pek çok etken ile belirleniyor. Yine de ortalama olarak bir kasko priminin aracın bedelinin yüzde 1'i ve yüzde 3'ü aralığına denk geldiğini söylemek mümkün.

Örneğin 2020 model bir Volkswagen Polo araç şu anda ortalama 450 bin TL bedelinde. Kasko primi ise ortalama 6 bin TL civarında. Bu prim bahsettiğimiz etkenler sebebi ile daha düşük veya hasarlı bir sürücü için çok daha yüksek olabilir. Bu nedenle aracınız için kasko yaptıracağınız zaman direkt tek bir şirketten teklif almak yerine Enuygunsigorta.com gibi farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırıp poliçe içeriklerini inceleyerek kaskonuzu yaptırmanız daha doğru olacaktır."

Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketleriyle yaptığı iş birlikleri ve sigorta sektöründe alanında uzman kişilerden oluşan ekibiyle sektörün gelişimine öncü olan Enuygun Sigorta'nın kullanıcılarına sunduğu sigorta ürünleri arasında zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, ferdi kaza sigortası, ihtiyari mali mesuliyet paketleri (İMM) yer alıyor.

Enuygun Sigorta'nın anlaşmalı olduğu markalar ise; Ak Sigorta, Doğa Sigorta, Sompo Sigorta, Allianz Sigorta, Groupama Sigorta, Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, HDI Sigorta, Zurich Sigorta, AXA Sigorta, Quick Sigorta, Bupa Acıbadem Sigorta, Ray Sigorta gibi şirketlerden oluşuyor.

