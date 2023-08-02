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2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

02.08.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-2024 sezonunda görev yapacak klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu.

2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak olan klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakem listesinde şu isimler yer alıyor:

Çağdaş Altay (İstanbul)
Mert Güzenge (İstanbul)
Mete Kalkavan (İstanbul)
Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul)
Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul)
Volkan Bayarslan (İstanbul)
Ali Şansalan (Çanakkale)
Arda Kardeşler (Bursa)
Atilla Karaoğlan (Sakarya)
Cihan Aydın (Bursa)
Erkan Özdamar (Çanakkale)
Turgut Doman (Eskişehir)
Abdulkadir Bitigen Kayseri
Burak Pakkan (Ankara)
Kadir Sağlam (Ankara)
Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara)
Bahattin Şimşek (Aydın)
Direnç Tonusluoğlu (İzmir)
Halil Umut Meler (İzmir)
Ümit Öztürk (Denizli)
Yiğit Arslan (İzmir)
Burak Şeker (Antalya)
Murat Erdoğan (Antalya)
Sarper Barış Saka (Antalya)
Yasin Kol (Trabzon)
Zorbay Küçük (Adana)

VİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
Emre Malok (İstanbul)
Hüseyin Göçek (İstanbul)
Onur Özütoprak (İstanbul)
Özgür Yankaya (Edirne)
Alper Çetin (Kocaeli)
Erkan Engin (Sakarya)
Suat Arslanboğa (Eskişehir)
Mustafa İlker Coşkun (Ankara)
Serkan Tokat (Ankara)
Alper Ulusoy (İzmir)
Hakan Ceylan (İzmir)
Koray Gençerler (Manisa)
Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)
Bülent Birincioğlu (Trabzon)

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