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  4. 2023 DGS TERCİH EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: DGS tercihleri nasıl yapılır, ÖSYM tercih kılavuzunu yayımlandı mı? Dikkat son gün!

2023 DGS TERCİH EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: DGS tercihleri nasıl yapılır, ÖSYM tercih kılavuzunu yayımlandı mı? Dikkat son gün!

05.09.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihleri için süreç bugün son buluyor. 6 Temmuz'da yapılan ve 11 Ağustos'ta sonuçları açıklanan sınavın ardından başlayan tercih sürecinde adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, 2023 DGS tercihleri nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, ais.osym.gov.tr DGS tercih ekranı...

DGS tercihleri için başvurular 29 Ağustos itibarıyla başladı. 2 yıllık ön lisans mezunu kişiler, 4 yıllık lisans mezunu olmak için ÖSYM'nin internet sitesinden işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖSYM ile DGS taban puanları 2023 ve dikey geçiş bölümleri de arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Tercih süreci bugün itibarıyla sona eriyor. İşte, ais.osym.gov.tr DGS tercih ekranı...

sınav

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri için ÖSYM'den yapılan açıklamada şpu ifadelere yer verildi:

''2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

Açıklamada "Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri 29 Ağustos itibarıyla başladı. Süreç 5 Eylül 2023 tarihinde saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS İLE ÖN LISANS MEZUNIYET ALANLARINA GÖRE GEÇİŞ YAPILABILECEK LİSANS PROGRAMLARI

MERKEZİ YERLEŞTIRME İLE DİKEY GEÇIŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETIM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

DGS kılavuz ve başvuru bilgileri ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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