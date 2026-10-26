Dünyanın en eğitimli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

Visual Capitalist tarafından yayımlanan ve OECD’nin Education at a Glance 2026 raporuna dayanan araştırmada, 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitim düzeyleri karşılaştırıldı.

İki yıllık kolej diplomalarından doktora derecelerine kadar farklı yükseköğrenim yeterliliklerini kapsayan sıralamada 47 ülke değerlendirildi.

DÜNYANIN EN EĞİTİMLİ 10 ÜLKESİ BELLİ OLDU

Araştırmaya göre Kanada, yükseköğrenim mezunu yetişkinlerin nüfus içindeki payında ilk sırada yer aldı. İrlanda ikinci sıraya yerleşirken Japonya ve Güney Kore de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Yükseköğrenim mezunu yetişkinlerin oranına göre ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Kanada: Yüzde 64 - 13,7 milyon kişi

İrlanda: Yüzde 59 - 1,6 milyon kişi

Japonya: Yüzde 58 - 35,1 milyon kişi

Güney Kore: Yüzde 58 - 18 milyon kişi

Birleşik Krallık: Yüzde 55 - 19,6 milyon kişi

Lüksemburg: Yüzde 55 - 200 bin kişi

Avustralya: Yüzde 54 - 7,6 milyon kişi

ABD: Yüzde 52 - 93 milyon kişi

İsveç: Yüzde 51 - 2,7 milyon kişi

İsrail: Yüzde 51 - 2,2 milyon kişi

KANADA NEDEN İLK SIRADA?

Kanada, yetişkin nüfusunun yüzde 64’ünün kolej veya üniversite düzeyinde bir yeterliliğe sahip olmasıyla araştırmanın zirvesinde yer aldı. Bu başarının arkasında, lise sonrasındaki eğitim seçeneklerini çeşitlendiren kolej sistemi ve yüksek eğitim seviyesine sahip göçmen nüfusun etkili olduğu belirtildi.

Kanada'da yetişkinlerin yüzde 25'inin en yüksek eğitim düzeyi iki yıllık kolej diplomasıyken yüzde 39'u lisans veya daha üstü bir dereceye sahip.

ABD ise yüzde 52 ile sekizinci sırada bulunuyor. Bununla birlikte, yalnızca lisans ve üzeri dereceler dikkate alındığında ABD yüzde 41 ile Kanada'nın yüzde 39'luk oranını geride bırakıyor. Bu durum, Kanada'nın genel sıralamadaki avantajında kısa süreli yükseköğrenim programlarının da önemli payı olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN EĞİTİMLİ ÜLKELERİ ARASINDA KAÇINCI SIRADA?

Araştırmada Türkiye, 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin yüzde 28'inin yükseköğrenim düzeyinde eğitim almış olmasıyla 47 ülke arasında 37'nci sırada yer aldı. Bu oran, araştırmada kullanılan yuvarlanmış değerleri yansıtıyor.

OECD'nin Education at a Glance 2026 raporunda da Türkiye'de 25-64 yaş grubunun yüzde 28'inin yükseköğrenim yeterliliğine sahip olduğu belirtildi. OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

Böylece Türkiye ile OECD ortalaması arasında yüzde 15 puanlık fark ortaya çıkıyor. Veriler, Türkiye'de yükseköğrenim mezunlarının oranının OECD ortalamasının altında kaldığını gösteriyor.

MEZUN SAYISINDA ÇİN, HİNDİSTAN VE ABD ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmada ülkelerin yalnızca mezun oranları değil, yükseköğrenim görmüş yetişkinlerin toplam sayıları da karşılaştırıldı. Bu ölçütte nüfusu kalabalık ülkeler ön plana çıktı.

Çin, 152,4 milyon yükseköğrenim görmüş yetişkinle ilk sırada yer aldı. Hindistan 119,2 milyon kişiyle ikinci, ABD ise 93 milyon kişiyle üçüncü oldu.

Bu üç ülke, araştırmada incelenen 47 ülkedeki toplam 647,1 milyon yükseköğrenim görmüş yetişkinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

Ancak toplam mezun sayısının yüksek olması, nüfusun eğitim seviyesinin de yüksek olduğu anlamına gelmiyor.

Çin'de yetişkinlerin yüzde 18'i, Hindistan'da ise yüzde 16'sı yükseköğrenim yeterliliğine sahip. ABD'de bu oran yüzde 52'ye ulaşıyor.

EĞİTİM SEVİYESİ YALNIZCA EKONOMİK ZENGİNLİKLE AÇIKLANMIYOR

Araştırma, kişi başına düşen gelirin yükseköğrenim oranlarıyla genel olarak bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıklar da sıralamada belirleyici olabilir.

Birleşik Krallık'ta yetişkinlerin yüzde 55'i yükseköğrenim yeterliliğine sahipken İtalya'da bu oran yüzde 22'de kalıyor. Almanya ve Avusturya gibi mesleki eğitim ve çıraklık sistemlerinin güçlü olduğu ülkelerde de üniversite veya kolej düzeyindeki eğitim oranları Japonya gibi ülkelere kıyasla daha düşük.

Bu nedenle yükseköğrenim mezunlarının oranı, ülkelerin eğitim düzeyini karşılaştırmak için önemli bir gösterge olsa da mesleki eğitim, iş gücü becerileri ve eğitim kalitesi gibi unsurları tek başına açıklamıyor.