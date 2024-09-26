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2024-2025 Trendyol Süper Lig'in adı değişti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 17:37
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TFF, yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonunun adının "Şamil Ekinci Sezonu" olarak değiştirildiğini duyurdu.

2024-2025 Trendyol Süper Lig'in adı değişti!

TFF, içinde bulunduğumuz sezona Şamil Ekinci sezonu isminin verildiğini açıkladı.

İşte TFF'ni açıklaması

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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