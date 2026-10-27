Aziz Yıldırım Samandıra'dan ayrılırken park halindeki araca çarptı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Aziz Yıldırım, tesisten ayrıldığı sırada aracıyla park halindeki başka bir otomobile sürttü.

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı anlar. https://t.co/0ans8Y6bpR — Mynet (@mynet) October 27, 2026

AZİZ YILDIRIM VE MAHMUT USLU CAN BARTU TESİSLERİ'NDEN AYRILDI!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hareketli saatler yaşandı. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin ardından Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından gözler yönetimin teknik direktörlük konusunda atacağı yeni adımlara çevrildi.

AZİZ YILDIRIM'IN ARACI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SÜRTTÜ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Samandıra'ya gelen Aziz Yıldırım, tesislerden ayrılırken küçük çaplı bir kaza yaşadı. Yıldırım'ın aracı, çıkış sırasında park halinde bulunan başka bir otomobile sürttü.

Olayla ilgili kazanın boyutuna veya araçlarda oluşan hasara ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.