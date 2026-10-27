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Aziz Yıldırım Samandıra'dan ayrılırken park halindeki araca çarptı!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından yaşanan gelişmelerin merkezinde yer alan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Aziz Yıldırım, tesislerden çıkış yaptığı sırada kullandığı araçla park halindeki bir otomobile çarptı.

Aziz Yıldırım Samandıra'dan ayrılırken park halindeki araca çarptı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Aziz Yıldırım, tesisten ayrıldığı sırada aracıyla park halindeki başka bir otomobile sürttü.

AZİZ YILDIRIM VE MAHMUT USLU CAN BARTU TESİSLERİ'NDEN AYRILDI!

Aziz Yıldırım Samandıra dan ayrılırken park halindeki araca çarptı! 1

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hareketli saatler yaşandı. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin ardından Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından gözler yönetimin teknik direktörlük konusunda atacağı yeni adımlara çevrildi.

AZİZ YILDIRIM'IN ARACI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SÜRTTÜ

Aziz Yıldırım Samandıra dan ayrılırken park halindeki araca çarptı! 2

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Samandıra'ya gelen Aziz Yıldırım, tesislerden ayrılırken küçük çaplı bir kaza yaşadı. Yıldırım'ın aracı, çıkış sırasında park halinde bulunan başka bir otomobile sürttü.

Olayla ilgili kazanın boyutuna veya araçlarda oluşan hasara ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe kaza
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