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  4. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından Lamine Yamal, aldığı haberle yıkıldı! 17 yaşındaki yıldızın babası otoparkta bıçaklandı... İşte son durumu

2024 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından Lamine Yamal, aldığı haberle yıkıldı! 17 yaşındaki yıldızın babası otoparkta bıçaklandı... İşte son durumu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.08.2024 11:58
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EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluğa ulaşan ve performansıyla turnuvanın yıldızlarından olan genç oyuncu Lamine Yamal'ın babası otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından Lamine Yamal, aldığı haberle yıkıldı! 17 yaşındaki yıldızın babası otoparkta bıçaklandı... İşte son durumu
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 17 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla yıldızlaşan İspanyol devi Lamine Yamal aldığı haberle adeta yıkıldı.

OTOPARKTA BIÇAKLANDI

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17 yaşındaki yıldız ismin babası Mounir Nasraoui'nin Barselona'daki bir otoparkta arabasına binmek üzereyken bıçaklandığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SON DURUMU BELLİ OLDU

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İspanyol basınından Relevo, Nasraoui'nin hastaneden taburcu olduğunu yazdı: "Forvet oyuncusunun babası Mounir Nasraoui'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Lamine Yamal'ın babası birkaç saat önce hastaneden taburcu edildi ve şu anda evinde dinleniyor. Bıçaklı saldırıdan sonra mümkün olan en kısa sürede iyileşmeye çalışıyor."

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