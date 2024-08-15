2024 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından Lamine Yamal, aldığı haberle yıkıldı! 17 yaşındaki yıldızın babası otoparkta bıçaklandı... İşte son durumu

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla yıldızlaşan İspanyol devi Lamine Yamal aldığı haberle adeta yıkıldı.

OTOPARKTA BIÇAKLANDI

17 yaşındaki yıldız ismin babası Mounir Nasraoui'nin Barselona'daki bir otoparkta arabasına binmek üzereyken bıçaklandığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SON DURUMU BELLİ OLDU

İspanyol basınından Relevo, Nasraoui'nin hastaneden taburcu olduğunu yazdı: "Forvet oyuncusunun babası Mounir Nasraoui'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Lamine Yamal'ın babası birkaç saat önce hastaneden taburcu edildi ve şu anda evinde dinleniyor. Bıçaklı saldırıdan sonra mümkün olan en kısa sürede iyileşmeye çalışıyor."