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  4. 2024'e veda etti! Wanda Nara'dan olay sözler: 'Beni kirletmeye çalıştılar'

2024'e veda etti! Wanda Nara'dan olay sözler: 'Beni kirletmeye çalıştılar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.12.2024 19:28
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Icardi ile yaşadığı ayrılık ve mahkeme süreciyle gündeme gelen Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. 2024 veda eden Nara "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylarla adı gündemden düşmeyen Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024'e veda etti. İmalı sözleri dikkat çeken Nara, "2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

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"BENİ KİRLETMEYE ÇALIŞTILAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Nara " Benim için çok özel bir yıl sona erdi. Her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tatilleri çocuklarım olmadan geçirdim çünkü annelerinin tekrar güçlü olması ve aynı zamanda yurt dışında yaşayan ve tüm yıl boyunca bana güvenen babalarıyla birlikte 15 gün geçirmeleri adil. Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim." dedi.

Çocuklarıyla ayrı yılbaşı geçirdiğini dile getiren Nara şu ifadeleri kullandı:

Noel'i bebeklerime merhaba diyemeden ve onları göremeden geçirdim, onlardan uzakta ilk Noel'im. Şahsım hakkında korkunç şeyler duydum, çocuklarımın telefonlarını almak zorunda kaldım böylece olmadığım bir kişi hakkında ne görecekler ne de duyacaklar. Nasıl bir anne ve insan olduğumu biliyorlar. Beni seven insanlar için bu kadar çok yalanı duymak hoş değildi. Çok uzun saatler çalıştım. Mutlu ve güvenli yerime, ülkeme taşındım.

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"2025'TE HAYATIMIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum, adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 gidiyor ve bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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