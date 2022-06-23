2025'te 1.000 bayi hedefine koşan CarrefourSA'dan esnafa karlı yatırım fırsatı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı destekleyen bayilik sistemiyle İzmir Alsancak'ta 100’üncü bayisini açarak 3 yıl içinde 1.000 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, organize perakende sektöründe fark yaratan CarrefourSA, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü bayilik sistemiyle yerli esnaf ve girişimciyi desteklemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 800 mağazası, 12 deposu ve online marketinde gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe geniş ürün gamıyla yılda 140 milyon müşteriye dokunan şirket, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla büyüme hikayesine esnaf ve girişimcilerle sürdürüyor. Bu kapsamda CarrefourSA'nın son adresi İzmir Alsancak oldu.

- "Yıl sonuna kadar 200’ün üzerinde bayiye ulaşmayı planlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, bayilik sisteminin, CarrefourSA tarafından organize gıda perakende sektörüne getirilen önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "2022 stratejimizde de bu sistemle büyümek var. Bayilik sistemiyle tüketicilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken, yerli girişimciye karlı bir yatırım imkanı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de organize gıda perakendesinin henüz gelişme evresinde olduğunu hatırlatan Batum, "Türkiye'de organize gıda perakendesinin payı henüz yüzde 35-40 civarlarında. Oysa Avrupa'da bu rakam yüzde 90'lara varıyor. Tüm dünyada sektör bu yönde evriliyor. Esnafımız ile aynı çatı altında buluşmayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok bölgede güçlü esnaf bulunduğunu, bakkal, tekel ya da küçük marketlerin de artık ikinci nesil yönetime geçmeye hazırlandığını aktaran Batum, şunları kaydetti:

"Bu kuşak; katma değerli hizmet, dijital teknolojiler ve müşteri deneyiminde farklılaşma konularına daha hakim. Fark yaratmak istiyorlar. İşte bu ikinci nesil de radarımızda. Bu sistemde esnaf ve girişimciler, hem Carrefour Grubu'nun hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissediyor. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA tabelası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci, tasarım ve muhasebe gibi tüm konularda esnafımıza destek vererek bulunduğu bölgede doğru ürünü, CarrefourSA kalite ve güvencesiyle tüketiciye sunmasını sağlıyoruz. Bugün bayilik yapılanmamızla 23 şehirdeyiz. CarrefourSA olarak ise 40 şehirdeyiz. Türkiye'nin birçok farklı şehrinden bayilik kapsamında talep alıyoruz. Yıl sonuna kadar 200’ün üzerinde bayiye ulaşmayı planlıyoruz. Yakın dönem hedefimiz ise oldukça net; 3 yıl sonunda 1.000 bayiye ulaşmayı bekliyoruz."

- "Yatırımın geri dönüş süresi ise 2 yılda tamamlanabiliyor"

Bulut Batum, bayilik sisteminin girişimci ve esnaf için karlılığına işaret ederek, "Yapılacak yatırım, bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Metrekare başına yaklaşık 2 bin 500-3 bin TL civarında bir yatırım rakamı öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Stok yönetimi için ilk yatırımda girişimcilere taksitlendirme, sattıkça ödeme gibi kolaylıklar da sağladıklarını aktaran Batum, "Ayrıca, dijital altyapılanması, eğitimleri, istihdam yaratma ve yönetme, tedarik yönetimi gibi konularda destek veriyoruz. Yatırımın geri dönüş süresi ise 2 yılda tamamlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batum, 2022 ve sonrasında CarrefourSA'nın kendi marketleri ve bayilik sistemiyle eş zamanlı bir büyüme planı bulunduğunu, bunun için sadece bu yıl 200 milyon TL civarında yatırım yaptıklarını, bunun hem marketleri hem de dijitalleşme sürecini kapsadığını bildirdi.

CarrefourSA'nın taze gıda, yaş sebze-meyve, et ve balıkla deniz mahsullerini de içeren 50 bin farklı çeşitte zengin ürün gamının yanı sıra "private label" olarak adlandırılan öz markalı ürünlerin de bayilerde satışa sunulduğunu hatırlatan Batum, 600’den fazla öz markalı ürün için bayilerden yoğun talep aldıklarını, yerli üretici ağı ile üretimi artırmaya ve bayilerin raflarında daha yaygın bir şekilde yer almalarına yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.

- Bayilere kadın eli

Batum, CarrefourSA'nın odağında yer alan sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sosyal konuların da bayilik sistemine entegre olduğunu belirterek, "100 bayimizin 20'si kadın girişimci. Çalışanlarının yüzde 40'ını kadınların oluşturduğu şirketimiz, girişimcilik ekosisteminde de aynı felsefeyle yola devam ediyor. Bu rakamı artırmak ve daha fazla kadın girişimcimizi ailemizin bir parçası olarak konumlandırmaya odaklandık. Başvurularda da kadınları önceliklendirdiğimizi söyleyebilirim. Kadın elinin değdiği her yer gibi perakende de güzelleşiyor." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA'nın İzmir'de 100'üncü bayisi olan Özgür Kurt ise "Kendi başarı hikayemizi yazmak için CarrefourSA'nın 30 yıllık tecrübesinden faydalanmak, sektörün öncüsü bir markanın çatısı altında olmak yaptığımız yatırımın tamamen doğru olduğunun da bir göstergesi. Umarız her geçen gün daha da büyüyen CarrefourSA bayilik sistemi, hem esnafımızın hem de girişim yapmak isteyen tüm yatırımcıların önünü açar." değerlendirmesinde bulundu.

