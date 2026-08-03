2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

Teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü’nde başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe’de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır