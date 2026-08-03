Olmaz denen oldu! Hakan Çalhanoğlu resti çekti: Oraya gitmek istiyorum

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotasını bu kez Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Inter ile resmi temaslarını hızlandırdı.

MİLANO'DA HAKAN ZİRVESİ

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood hamlelerinin ardından orta sahaya önemli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini yoğunlaştırdı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in, Rafael Leao transferi kapsamında bulunduğu Milano'da Inter yetkilileriyle Hakan Çalhanoğlu konusunda da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan toplantıda İtalyan temsilcisi, milli futbolcu için 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe yönetimi ise teklifini 15 milyon euro olarak iletti. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve İnter'in vereceği kararın beklendiği belirtildi.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Transferin önündeki en önemli engellerden biri olan oyuncu cephesinde ise Fenerbahçe'nin elini güçlendiren gelişmeler yaşanıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun, ınter yönetimine sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi değerlendirmeleri yönünde istekte bulunduğu ve ayrılık talebini dile getirdiği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Kulüplerin bonservis konusunda anlaşmaya varması halinde deneyimli orta saha Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı, transferin resmiyet kazanmasının ardından milli futbolcunun Milan Skriniar'dan sonra takımın ikinci kaptanı olarak da görev yapmasının planlandığı aktarıldı.