Arjantin'i reddetmişti! Beşiktaş'tan Mauro Icardi kararı

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi santrfor arayışları sürerken sürpriz bir isim siyah-beyazlıların gündemine geldi. Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü.

MENAJERİ AVRUPA MESAJI VERDİ

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, deneyimli golcünün kariyer planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pino, "Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" sözleriyle oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ

İddiaya göre Icardi'nin ismi kısa süre önce Beşiktaş yönetiminin önüne geldi. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu transfere sıcak bakmadı. Yönetimin, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" yanıtını vererek öneriyi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Sarı-kırmızılı formayla dört lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli golcü, Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist üretti. Performansının yanı sıra "Aşkın olayım" şarkısıyla özdeşleşmesi de taraftarların hafızasında unutulmaz anlar bıraktı.