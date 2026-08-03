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Arjantin'i reddetmişti! Beşiktaş'tan Mauro Icardi kararı

Mauro Icardi'nin menajeri, yıldız golcünün Avrupa'da kalmak istediğini açıklarken oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim ise bu teklife sıcak yaklaşmayarak transfer ihtimalini kısa sürede rafa kaldırdı.

Arjantin'i reddetmişti! Beşiktaş'tan Mauro Icardi kararı
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi santrfor arayışları sürerken sürpriz bir isim siyah-beyazlıların gündemine geldi. Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü.

MENAJERİ AVRUPA MESAJI VERDİ

Arjantin i reddetmişti! Beşiktaş tan Mauro Icardi kararı 1

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, deneyimli golcünün kariyer planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pino, "Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" sözleriyle oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ

Arjantin i reddetmişti! Beşiktaş tan Mauro Icardi kararı 2

İddiaya göre Icardi'nin ismi kısa süre önce Beşiktaş yönetiminin önüne geldi. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu transfere sıcak bakmadı. Yönetimin, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" yanıtını vererek öneriyi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Arjantin i reddetmişti! Beşiktaş tan Mauro Icardi kararı 3

Sarı-kırmızılı formayla dört lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli golcü, Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist üretti. Performansının yanı sıra "Aşkın olayım" şarkısıyla özdeşleşmesi de taraftarların hafızasında unutulmaz anlar bıraktı.

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