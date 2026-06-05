2026 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı: ALES sonuçları açıklandı!

Sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarının ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti.
Adaylar, 2026-ALES/1 sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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