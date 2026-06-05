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2026 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı: ALES sonuçları açıklandı!

ALES/1 sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları erişime açtı. Peki, ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…

2026 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı: ALES sonuçları açıklandı!

Sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarının ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti.

Adaylar, 2026-ALES/1 sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2026 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı: ALES sonuçları açıklandı! 1

Sınav sonuç ekranı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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ALES ALES 1 Sonuçları
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