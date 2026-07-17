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Milyonlar bekliyordu: AYT 23. soru krizi çözüldü! YKS sonuç tarihi değişti mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Matematik oturumunda yer alan 23. soruyla ilgili yaşanan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Sorunun cevabının değiştirilmesinin ardından başlayan hukuki süreçte, söz konusu soruyla ilgili son karar alındı.

Milyonlar bekliyordu: AYT 23. soru krizi çözüldü! YKS sonuç tarihi değişti mi?

AYT Matematik testindeki 23. sorunun cevap anahtarının değiştirilmesi sonrasında açılan dava, milyonlarca adayın dikkatini çekmişti.

23. SORU İPTAL Mİ EDİLDİ?

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23. sorunun iptal edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza ona göre yapın."

Milyonlar bekliyordu: AYT 23. soru krizi çözüldü! YKS sonuç tarihi değişti mi? 1

EDEBİYAT SORUSUNDAKİ TEMYİZ SÜRECİ BEKLENİYOR

Mahmut Özay'ın aktardığı bilgilere göre, ÖSYM'nin YKS sonuçlarının açıklanmasına yönelik teknik hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak daha önce iptal edilen AYT Edebiyat sorusuna ilişkin devam eden temyiz sürecinin sonuçlanması bekleniyor.

Temyiz kararının 17 Temmuz'da çıkmasının beklendiği ifade edilirken, bu kararın ardından sonuçların açıklanmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağı belirtildi.

Milyonlar bekliyordu: AYT 23. soru krizi çözüldü! YKS sonuç tarihi değişti mi? 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İddialara göre, Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz kararının zamanında çıkması halinde YKS sonuçlarının 20 Temmuz Pazartesi günü açıklanması planlanıyor. Eğer hukuki süreç uzarsa, sonuçların salı ya da çarşamba gününe sarkabileceği değerlendirildi.

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