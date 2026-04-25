2026 Babadağ Ultra Maratonu başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz’in eşsiz doğasında gerçekleştirilen Babadağ Ultra Maratonu’nda ilk gün yarışları başladı.

Yaklaşık bin sporcunun yer aldığı maratonda Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya, Finlandiya olmak üzere 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcu da mücadele ediyor.

Maratonun ilk günü, sabah saat 07.00’de start alan 56K ve 30K koşusuyla başladı. Ardından saat 08.00’de 15K Skyrunning Dragon ve saat 10:00’da 26K Down Hill etaplarında sporcular start aldı.

Yarışlar yüksek tempolu anlara sahne olurken, günün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle ilk etap tamamlanacak.

İlk gün yarışında 15K Skyrunning Dragon kategorisinde birinciliği İbrahim Güneş (02:07:27), ikinciliği Sadık Başar, üçüncülüğü ise Coşkun Keskiner aldı.

30K yarışında ise startı ilk gören 03:33:35’lik performansıyla Rusya’dan Aleksei Stepanov oldu. Güngör Özege ikinci olurken, Mehmet Türkmen ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

26K Down Hill kategorisinde 2 saat 36 dakika 48 saniyelik zamanla Mustafa Şahin lider tamamlarken Özgür Arat ikinci Mustafa Kartal ise üçüncü oldu.

Yarın gerçekleştirilecek ikinci etapta ise 14K Kayaköy History Run, 5K Ölüdeniz Run ve özel olarak hazırlanan 23 Nisan Çocuk Koşusu ile etkinlik sürecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

