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CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi?
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CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı tarihi kongrede, merakla beklenen oy verme işlemi saat 10.00'da resmen başlamıştı. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona ererken oy sayımına geçildi.

Emre Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aylardır liderlik yarışı ve dev transfer vaatleriyle spor gündemini meşgul eden olağanüstü seçimli genel kurulda en kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli camianın yeni başkanını ve geleceğini belirleyecek tarihi günde, kongre üyeleri oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Beyaz pusula: Hakan Safi
Sarı pusula: Aziz Yıldırım

Seçim günü: 17:11

REKOR KATILIM

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27.138 oy kullanıldığı kulüp televizyonu tarafından açıklandı.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 1

Seçim günü

SAAT 17.00'DA SANDIKLAR KAPANDI

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 2

Genel Kurul'da 17.00'da oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.

Seçim günü

SAAT 10.00'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Haftalarca süren sert tartışmalar, televizyon programları ve dün salonda yaşanan yer yer gergin anların ardından, kulüp divan kurulunun koordinasyonunda oy verme alanları tamamen hazır hale getirildi. Genel kurul üyelerinin sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön vereceği oy verme işlemi, sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık seçimi için 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 3

Seçim günü: 16:29

HAKAN SAFİ OYUNU KULLANDI

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 4

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Seçim günü: 15:06

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile beraber oyunu kullandı.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 5

Seçim günü: 14:56

AZİZ YILDIRIM ÖNDE Mİ?

Oy verme işlemi devam ederken kongre kulislerinde Aziz Yıldırım'ın pusulalarının bittiği ve yarışı önde götürdüğü iddia ediliyor.

Seçim günü: 13:40

ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, oyunu kullandı. Ali Koç: "Bizler kendi içimizde kavga ederken, atı alan Üsküdar’ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe, yıllardır haksızlığa maruz kalmış bir camia ama camia kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları göremiyor. Görenler de telaffuz edemiyorlar."

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 6

Seçim günü: 13:57

"FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Aykut Kocaman: "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..."

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 7

Seçim günü: 11:39

HAKAN SAFİ GELDİ!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kongre alanına geldi.

Seçim günü:11:30

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU AÇIKLADI

Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma gelen başkan adayı Hakan Safi, "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık, anlaşma sağladık işte!" dedi.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 8

Seçim günü: 11:25

AZİZ YILDIRIM GELDİ!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre alanına geldi.

Seçim günü: 10:20

VOLKAN DEMİREL GELDİ

Volkan Demirel, oyunu kullanmak için sandık alanına geldi.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 9

Seçim günü: 10:11

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk: "İyi hissediyorum! Kazanan Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın! Diğer taraf da bizim kardeşimiz! Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın!"

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 10

Seçim günü

AZİZ YILDIRIM MI, HAKAN SAFİ Mİ?

Kongre üyeleri, Aziz Yıldırım ile iddialı projeleri ve dünya yıldızı transfer sözleriyle dikkat çeken Hakan Safi arasında bir tercih yapacak. Yoğun katılımın beklendiği seçim organizasyonunda, binlerce üyenin erken saatlerden itibaren oy kullanma alanlarında uzun kuyruklar oluşturmaya başladığı gözlendi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar saat 17.00'de kapanacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek olan oy sayım sürecine geçilecek.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? 11

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