CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi: Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi?

Seçim günü: 13:57

"FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Aykut Kocaman: "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..."