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İlk arayan o oldu! Ederson'dan Aziz Yıldırım'a beklenmedik telefon

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından Ederson'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni yönetimin Brezilyalı kaleciyi takımda tutmak istediği öğrenilirken, Ederson'un da sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı

İlk arayan o oldu! Ederson'dan Aziz Yıldırım'a beklenmedik telefon
Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından kaleci Ederson ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte geleceği tartışılan Brezilyalı file bekçisinin durumu, yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte netlik kazanmaya başladı.

YÖNETİMİN EDERSON KARARI BELLİ OLDU

İlk arayan o oldu! Ederson dan Aziz Yıldırım a beklenmedik telefon 1

Geride kalan sezonda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Ederson için Aziz Yıldırım ve ekibinin farklı bir planı olduğu öğrenildi. Yeni yönetimin, tecrübeli kaleciyi kadroda tutmayı düşündüğü ve oyuncunun yeniden eski formuna kavuşmasını hedeflediği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM BAŞINDAN BERİ DESTEK VERDİ

İlk arayan o oldu! Ederson dan Aziz Yıldırım a beklenmedik telefon 2

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda Ederson'a olan güvenini dile getiren Aziz Yıldırım, Brezilyalı kalecinin kalitesine vurgu yapmış ve takımda kalması gerektiğini savunmuştu. Yönetimde yer alan Mahmut Uslu da daha önce yaptığı değerlendirmelerde Ederson'un gönderilmesinin gündemlerinde bulunmadığını ifade etmişti.

EDERSON'DAN YENİ BAŞKANA TELEFON

İlk arayan o oldu! Ederson dan Aziz Yıldırım a beklenmedik telefon 3

Spor yorumcusu Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre Ederson, seçim sonrası Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak memnuniyetini dile getirdi. Brezilyalı kalecinin görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim."

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